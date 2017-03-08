Hırsızlıktan 8 sabıkası varmış

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi tespit edilerek tutuklanan zanlı Abdullah Mohammad Elbasha almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Elbasha tutuksuz yargılanmak üzere 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, 2 gr ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi yere atarak olay yerinden kaçan ve ismen tespit edilen zanlı ise halen polis tarafından aranıyor.

Zanlının hırsızlık suçundan sabıkası da var...

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 28 Şubat tarihde zanlı Abdullah Mohammad Elbasha DAÜ yurtlar bölgesinde aranan bir kişi ile birlikte şüpheli görülmesi üzerine polis tarafından durdurulduklarını söyledi. Zanlı Elbasha’nın polisi görmesi üzerine elinde tuttuğu şeffaf naylon parçası içerisinde sarılı 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi, yine zanlı ile birlikte olay yerinde tespit edilen kişiye verdiğinin görüldüğünü belirten Özdesoy, konu kişinin olay yerinden koşarak kaçtığı esnada söz konusu uyuşturucu maddeyi yere attığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özdesoy, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan ve hırsızlıktan sabıkası bulunan zanlı Elbasha’nın davaları mahkemece görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Abdullah Mohammad Elbasha’nın davaları mahkemece görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.