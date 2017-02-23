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  3. Hırsızlıktan tutuklanan gencin odasından bonzai çıktı
Hırsızlıktan tutuklanan gencin odasından bonzai çıktı

Hırsızlıktan tutuklanan gencin odasından bonzai çıktı

Girne’de meydana gelen hırsızlık suçundan dolayı poliste tutuklu bulunan bir gencin kaldığı yurt odasında yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

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Girne’de meydana gelen hırsızlık suçundan dolayı poliste tutuklu bulunan bir gencin kaldığı yurt odasında yapılan aramada, uyuşturucu ele geçirildi.

Polis bültenine göre, dün öğleden sonra yapılan aramada 50 miligram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

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