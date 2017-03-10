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  3. Hızlı ve Öfkeli 8 için bol aksiyonlu yeni fragman!

Hızlı ve Öfkeli 8 için bol aksiyonlu yeni fragman!

Hızlı ve Öfkeli 8 için yeni fragman yayınlandı. Hızlı ve Öfkeli 8'in yeni fragmanında yüzlerce sürücüsüz aracın uzaktan kontrol edilmesi damga vuruyor.

Başrollerinde Charlize Theron, Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Michelle Rodriguez'in oynadığı The Fate of the Furious namı değer Hızlı ve Öfkeli 8 için yeni fragman yayınlandı. 14 Nisan tarihinde vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 8'in 3 dakikalık yeni fragmanında Charlize Theron'u bol bol görme şansı yakalıyoruz.

Sürücüsüz otomobilleri uzaktan kontrol eden Charlize Theron, Dominic Toretto'nun yoluna taş koyman için elinden geleni yapıyor. 

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