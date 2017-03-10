Hızlı ve Öfkeli 8 için bol aksiyonlu yeni fragman!

Hızlı ve Öfkeli 8 için yeni fragman yayınlandı. Hızlı ve Öfkeli 8'in yeni fragmanında yüzlerce sürücüsüz aracın uzaktan kontrol edilmesi damga vuruyor.