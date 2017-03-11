Hollanda, Bakan Kaya'nın konvoyunu Almanya'ya geri yolladı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın programını takip etmek üzere Hollanda'nın Rotterdam kentine giden bakanlık konvoyundaki bir araç ile TRT ve Anadolu Ajansı ekibinin bulunduğu araçtakilere Hollanda polisince kimlik kontrolü yapıldı.

ALMANYA'YA GERİ ÇEVİRİLDİLER

Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı.

Yaklaşık bir saat süren işlemlerin ardından gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda'yı terk ederek Almanya'ya dönmeleri istendi.