Hollanda, Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda'nın Rotterdam kentine gidecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uçuş izninin iptal edildiğini, Bahçeşehir'de yaptığı konuşma sırasında açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuş, Reuters ajansına konuşan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu-Talep ise Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası yapmasına izin çıkmadığını açıklamıştı.

Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" ifadelerini kullanmıştı.