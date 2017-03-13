Hollanda gerginliğinin ardından euro 4 liranın üzerinde

Merkez Bankası'nın, politika faizinin yüzde 8.0 olmasına karşın, dövizi frenlemek için fiili faizi yüzde 11'e kadar çıkarmasının etkisiyle geçen hafta 3.70 lira sınırına kadar çekilen dolar da yeni haftaya 3.70'in üzerinde başladı.

FED BEKLENTİSİ NEDENİYLE DOLAR GÜNE 3.74'TEN BAŞLADI

Euro 4.04 lira düzeyine kadar yükseldikten sonra 4 lira sınırında hareket ederken, dolar da Fed beklentilerinin de etkisiyle 3.73 — 3.74 lira aralığında işlem görmeye başladı.