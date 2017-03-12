Hollanda polisi Türk vatandaşlarına müdahale etti; en az 7 yaralı, 12 gözaltı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin iptal edilmesi, ardınan Rotterdam Başkonsolosluğu önünde bekleyen Türklerle buluşmak isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 5 saat bekletildikten sonra Almanya'ya gitmeye zorlanmasını protesto edenlere polis sert bir şekilde müdahale etti. AA'ya göre Rotterdam polisi, köpekli müdahalede 7 kişinin yaralandığını ve 12 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ancak görgü tanıkları, yaralı sayısının çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

Hollanda polisinin basın sözcüsü Patricia Wessels, 12 kişinin polisin emrine uymadıkları için gözaltına alındığını söyledi.

Saatlerce Başkonsolosluk önünde Bakan Kaya'yı bekleyen vatandaşları suçlayan Wessels, polislere taş atılması sonucu konsolosluğun etrafında hasar oluştuğunu belirtti. Polis sözcüsü, yaralananların durumu hakkında bilgisi olmadığını ve güç kullanılarak yapılan müdahalede bir polisin de elinin kırıldığını söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla geçen hafta sonu yapacağı ziyaretleri engellemişti.

Dışişleri Bakanlığı da halen izinli olarak Türkiye dışında bulunan Hollanda Büyükelçisi'nin bir müddet görevine dönmemesini istemişti. Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun giriş ve çıkışları da güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Rotterdam'da Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı. Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, vinçli çekici getirip aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Aracın kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla polis eskortuyla Almanya'ya götürülmüştü.

Hollanda güvenlik güçleri, Kaya'ya destek için toplanan Türkleri dağıtmak için polis köpekleri ve atlı polisleri kullanarak gruba müdahale etmişti.

Kaynak: AA