Hollanda referandum gösterisi istemiyor

Reuters’ın haberine göre; Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam’da düzenlemeyi planladığı referandum gösterisine karşı çıkacağını açıkladı.

Hollandalı Türklerin oluşturduğu bir topluluğun lideri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11 Mart’taki gösteriye katılacağını duyurmuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin toplantılarının iptal edilmesinin ardından Almanya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim bakanlarıma izin vermiyorlar. Benim video-konferansla meydan mitingine katılmamı engelliyorlar. Ama Cemil Bayık’ı Kandil’den oraya bağlıyorlar, konuşmasını yapıyor. Bunların teröre yardım ve yataklıktan yargılanması gerekiyor" demişti. Hükümetin yanı sıra CHP ve HDP’den de Almanya’ya tepki gelmişti.

Kaynak: Reuters