Lefkoşa17 °C
  • UptownPark
  • Sabahları yorgun ve uykusuz kalkıyorsanız dikkat!
  • Sık sık acıkıyorsanız bu yiyecekleri tüketmeyin!
  • Et yemeden protein ihtiyacınızı karşılayacak 9 süper besin
  • 1 kg vermek için kaç saat yürümek gerekir?
  • Neden solak oluruz?
  • Gece başlayan diş ağrılarına dikkat
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Hollanda'da genel seçim hazırlıkları başladı
Hollanda'da genel seçim hazırlıkları başladı

Hollanda'da genel seçim hazırlıkları başladı

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçim h0azırlıkları çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nin tatile girmesiyle seçim kampanyaları hızlandı.

A+A-

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılacak genel seçim h0azırlıkları çerçevesinde Temsilciler Meclisi'nin tatile girmesiyle seçim kampanyaları hızlandı.

Seçim sürecinin başlamasıyla kampanyalarını seçim gününe kadar sürdürecek 28 partinin adayları arasında 20 Türk kökenli aday da bulunuyor.

Ülkede seçimlerin ardından oluşacak 150 üyelik meclisten, bir partinin hükümet kurabilmesi için en az 76 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

İktidarda bulunan VVD lideri Mark Rutte daha önce yaptığı açıklamada aşırı sağcı ve ırkçı parti PVV ile koalisyon yapmayacaklarını bildirdi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.