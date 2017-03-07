“Hoşgeldin Boyaci” oyununa yoğun ilgi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Hoşgeldin Boyacı" adlı tiyatro oyunu 6 Mart 2017 Pazartesi akşamı saat 19:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelendi.

Donald Churchill’in yazdığı ve Füsun Günersel'in dilimize çevirdiği söz konusu tiyatro oyununda Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner sergiledikleri performanslarıyla herkesi büyüledi.

Hoşgeldin Boyacı oyunu, varlıklı bir kadın olan Marcia’nın (Berna Laçin) seyahatte olan eşinin odasını boyatma telaşı ile başlıyor.Yıllardır oyuncu olma arzusu ile yaşayan Walter (Erdal Özyağcılar) boya yapmak amaçlı geldiği Marcia’nın evinde ev sahibesinin büyük bir sırrını öğreniyor. Davetsiz misafir olarak Marcia’nın evine giren Jane (Gözde Çetiner) Marcia ile kocasının birlikte yasak aşk yaşadığını ve Marcia’yı bu aşkı kocasına söylemekle tehdit etmesiyle devam ediyor.

Katılımın oldukça yoğun olduğu söz konusu tiyatro oyununa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı İlker Edip, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yaşar Özden ile Prof. Dr. Özgür Eren katıldı. Geceye ayrıca VYK üyeleri ile çok sayıda dekan, akademik ve yönetsel personel ile öğrenci de katıldı. Oyun sonunda Prof. Dr. Osam sanatçılara gümüş tabak takdiminde bulundu.

Erdal Özyağcılar’dan Prof. Dr. Osam’a Ziyaret

Oyun öncesinde Prof. Dr. Osam’ı makamında ziyaret eden ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Osam, DAÜ hakkında bilgiler vererek Üniversitenin akademik başarıların yanında sanata ve sosyal etkinliklere de önem verdiğinin altını çizdi. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özgür Eren ve Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlı da hazır bulundu. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Özyağcılara Kıbrıs’a özgü İpek Koza pano takdiminde bulundu.