Hrisostomos: "Kıbrıs Cumhuriyeti dağılırsa, Türkiye'nin elinde tutsak oluruz"

Başpiskopos Hrisostomos’un, Noel dolayısıyla yayımladığı genelgede Kıbrıs sorununa da değindiği ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre Başpiskopos, yayımladığı genelgede “Kıbrıs Cumhuriyeti var olduğu sürece, kendisini korumakta olan BM kararları ile Avrupa Birliği kararlarının da birlikte var olduğunu ve Türkiye’nin işgali meşru kılamayacağını” iddia etti.

Gazeteye göre Başpiskopos, genelgede kısaca şunları da ileri sürdü;

“Türkiye’nin bu kararlardan kurtulmasının tek yolu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dağılmasıdır. Ortaya çıkacak olan yeni devlet korumasız olacaktır. BM veya AB’ye başvurmak için, Kıbrıs Türk kurucu devletinin rızası gerekecektir. O zaman, Türkiye’nin elinde tutsak olacağız. Bundan ötürü hiçbir şekilde böyle bir çözüme ortak imza koymamamız gerekir. Sorunumuz bazı toprakların iadesi veya Türkiye’nin müdahale haklarının sözlü olarak reddedilmesi değildir. Türkiye imzasına hiçbir zaman saygı duymadığını fazlasıyla gösterdi. (Türkiye) Bir anlaşmadan çıkarına olan şeyleri alır ve diğer bütün maddelerini de reddeder.”