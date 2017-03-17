Hristodulidis 7 maddeyi açıkladı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin gelecek haftaki Brüksel ziyaretinde, Türk tarafının Kıbrıs’ta Türk vatandaşlarına 4 özgürlük hakkı tanınması talebinin yerine getirilmesi yönünde lobi yapacağını değerlendiren Rum yönetiminin, bu çabaları engellemek için birçok düzeyde harekete geçtiği haber verildi.

Fileleftheros, Rum yönetiminin çeşitli düzeylerdeki engelleme hareketlerini “Lefkoşa Karşı atakta… Ana Hedef Dört Özgürlükle İlgili Tehlikeli ‘Çözümleri’ Engellemek” başlığıyla manşete çektiği haberinde toparladı.

Habere göre Rum yönetimi dün, Türk tarafının 4 özgürlük talebinin neden kabul edilemeyeceğini 7 madde halinde açıkladı. Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis konuyu, Türk tarafının bu talebine sıcak bakan ülkelerden olan İngiltere’nin Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Alain Duncan’ın önüne koydu.

Kıbrıs müzakerelerinin kopması konusunda da hareketlenen Rum tarafı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın masadan kalkmasını Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuyla bağlantılı görüyor. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anstasiadis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasa değişikliğine daha çok taraftar toplama çabası çerçevesinde Türk tarafının tavrının daha da sertleşeceği kanaatinde.

Simerini, Anastasiadis’in bu sözlerinin yanı sıra, Türkiye’deki referandum öncesinde “sıcak bir olay çıkmasından endişe duyduğu” iddiası ve Cumhurbaşkanı Akıncı için saf ettiği “muhatabımın çözümü samimiyetle istediğine inanmak istiyorum” sözünü CNN Greek isimli kanala verdiği ve bugün yayımlanacağı açıklanan özel röportajda söylediğini yazdı.

Fileleftheros Anastasiadis’in bütün bu gelişmeleri gelecek hafta gideceği New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceğini yazdı. Anastasiadis-Guterres randevusu ayarlandı ve görüşmenin gelecek hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor.

Aynı çerçevede Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve Sözcü Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki dönemde aynı çerçevede, Washington’da Trump hükümeti yetkilileriyle temaslarda bulunacağı da haber verildi.

Gazete Rum tarafının dün açıkladığı 7 maddelik gerekçelerini “4 Özgürlüğü Netleştiriyor… Hükümet Eide’nin Brüksel’e Gidişi Öncesinde Mesajlar Veriyor” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdı.

NİKOS HRİSTODULİDİS 7 MADDEYİ AÇIKLADI

Haber göre Rum yönetimi, Sözcü Nikos Hristodulidis aracılığıyla dün, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde Türk vatandaşlarına 4 özgürlük (ürünlerin, sermayenin, kişi ve hizmetlerin serbest dolaşımı) hakkının “neden verilemeyeceğini”, şu 7 maddede sıraladı:

“1-Söz konusu Türk talebinin hukuki temeli yoktur ve Türk vatandaşlarının halen dört özgürlükten yararlandığı argümanı geçerli değildir.

2- Türkiye-AB ilişkilerinin mevcut hukuki çerçevesi (Katılım Antlaşması, Gümrük Birliği, vb.) Türkiye’ye ve Türk vatandaşlarına asgari ve belirli haklar tanıyor, işlenmiş sanayi ürünlerinin dolaşımında ve AB üyesi ülkelerde yasal ve ulusal mevzuatları temelinde çalışan Türk vatandaşlarına kısıtlı haklar tanınmasında olduğu gibi.

3-Hizmetlerin ve sermayenin dolaşımı konusunda AB’nin Türkiye için, bütün diğer üçüncü ülkeler için geçerli kuralları geçerlidir.

4-AB’nin dört temel özgürlüğü, AB Sözleşmeleri’nde öngörülen birlik vatandaşlığı ve AB’nin anayasal yapısı mantığıyla üye devletler statüsünden koparılamaz. Bu özgürlükler, halen Kopenhag Kriterleri’ne uyum sağlayan ve AB’ye karşı belirli yükümlülükleri olan devletlerin vatandaşlarına verilir.

5-Dört temel özgürlük peşinden başka hakları da sürükler ve bütün üye ülkeleri etkileyen türev haklar yaratır.

6-Sadece Kıbrıs’a münhasır çözümün bir parçası olarak Türk vatandaşlarına AB’nin dört özgürlüğünün görüşülmesi veya verilmesi söz konusu değildir.

7-Türk vatandaşları dört temel özgürlükten ancak Türkiye Avrupa müktesebatını tam olarak uygular, AB’ye ve AB’nin tam üyesi olan bütün ülkelere karşı üyelik sürecinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirirse yararlanabilir.”

Haberi Haravgi “Türklere Dört Özgürlük Verilemez… AB-Türkiye İlişkileri Hukuki Çerçevesi Türkiye’ye Asgari Haklar Tanıyor” , Politis de “4 Özgürlükle İlgili Talep Doğru Durmaz” başlığıyla aktardı.

ANASTASİADİS GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Politis, “Guterres’le Randevu… Akıncı Tepki Göstermiyor, Eşitlik Gerekçesiyle Kendisi de İstiyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Güney Kıbrıs’la ilgili yatırım konferansı çerçevesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten 22 Mart Çarşamba günü görüşme randevusu aldığını yazdı.

Anastaiadis-Guterres görüşmesinin Rum Yönetimi Başkanı’nın isteği üzerine ayarlandığını ve tarihinin de dün netleştiğini kaydeden gazete, Kıbrıs Postası gazetesini kaynak göstererek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Anastasiadis’in Guterres’le görüşmesine itiraz etmediği ancak eşitlik ilkesi çerçevesinde kendisinin de görüşmek istediğini aktardı.