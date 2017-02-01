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Hristodulidis Kidd’le görüştü

Hristodulidis Kidd’le görüştü

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’le görüştü.

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Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün, İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis-Kidd görüşmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile görüşmesinin ardından gerçekleştiğini yazdı.

Haberde, İngiltere Başbakanı Theresa May’in geçen Cumartesi Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la yaptığı görüşmeler ile bu görüşmelerde Kıbrıs sorununun ele alındığı da anımsatıldı.

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