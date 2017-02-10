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Hristodulidis Kidd'le görüştü

Hristodulidis Kidd'le görüştü

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün İngiliz Yüksek Komiseri Mathiew Kidd’le görüştü.

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Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün İngiliz Yüksek Komiseri Mathiew Kidd’le görüştü.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Hristodulidis ile İngiliz Yüksek Komiseri Kidd’in görüşmesi, Rum başkanlık sarayında yer aldı.

Görüşmede Kıbrıs sorunu ve mart ayı içerisinde Cenevre’de gerçekleştirilmesi beklenen ve garantör ülkelerin de katılacakları konferans yanında diğer ikili konular ele alındı.

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