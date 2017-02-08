Hristodulidis: "Türk talebi Kıbrıs sorunu çözüm çerçevesinden çıkardı"

Kıbrıs’a ilişkin yeni konferans ışığında Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin yoğunlaştığı belirtildi.

Rum gazeteleri bu kapsamda, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Ankara’da dün yaptığı temaslara geniş bir şekilde yer verdi.

Rum basını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’ye yapacağı ziyarete de atıfta bulundu.

Fileleftheros gazetesi “Ahşap Ayaklarla Hareketlilik - Ankara ve Lefkoşa’da Yoğun Temaslar, Düşük Beklentiler Duruyor” başlıklı haberinde, Mart ayının ikinci on gününde yapılması planlanan yeni Kıbrıs konferansı ışığında Kıbrıs sorunundaki hareketliliğin yoğunlaştığını yazdı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin dün Ankara’daki temasların ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’ye yönelik ziyaretinin ilerleme sahnesini şekillendireceğini yazan gazete bunun aksine, müzakerecilerin dün yaptığı görüşmenin ise beklenen sonucu vermediğini savundu.

Haberde Eide’nin dün, TC Başbakanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldiği de belirtildi.

Eide’nin, Ankara’daki temaslarını bugün de sürdüreceğini yazan gazete, yarınki liderler görüşmesi için de Ada’da olacağını belirtti.

Gazete Ankara’nın, Güvenlik konusundaki tavrının belirleyici olarak addedildiğini ancak verilen mesajların cesaret verici olmadığını da ileri sürdü.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in cuma günü Türkiye’yi ziyaret etmeyi planladığını yazan gazete Guterres’in, gündeminde Kıbrıs sorununun da yer aldığını belirtti.

Habere göre Guterres, Kıbrıs sorununun yanı sıra Türk-Yunan ilişkileri, mülteci sorunu ve Suriye konusunu da ele alacak.

Öte yandan Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek amacıyla cuma günü Ankara’da olacağını, görüşmede büyük bir ihtimalle Eide’nin de hazır bulunacağını yazdı.

Eide’nin Ankara’daki görüşmelerine de yer veren gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki Kıbrıs’taki görüşmelerinin, muhtemelen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşliğinde devam edeceğini belirtti.

MÜZAKERECİLERİN GÖRÜŞMESİ

Fileleftheros gazetesi, liderler görüşmesine hazırlık için dün bir araya gelen Kıbrıs Türk müzakereci Özdil Nami ve Rum müzakereci Andreas Mavroyannis görüşmesine de yer verdi.

Müzakerecilerin, başlıklardaki askıda kalan konuları kaydettiklerini yazan gazete, müzakerecilerin, çalışmalarını yarın sözlü olarak sunacağını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise nelerin görüşüleceğine karar vereceğini belirtti.

Habere göre Yönetim, Mülkiyet, Ekonomi, Toprak ve AB olan 5 başlıkla ilgili konular askıda bulunuyor.

Gazete, müzakere destek grubunun, dün, liderler görüşmesine hazırlık yapmak ve olguları değerlendirmek amacıyla Rum Başkanlığı’nda bir araya geldiğini de yazdı.

ANASTASİADİS PARTİLERDEN ÖNERİ İSTEDİ

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, gelecek pazartesi yapılacak Ulusal Konsey toplantısına partileri davet etmek için gönderdiği mektupta, partilerden ayrıca Kıbrıs sorunundaki strateji için öneri sunmalarını da istediğini belirtti.

Gazete Anastasiadis’in, kendisiyle hemfikir olmayan partilere seslenerek yeni strateji için özel bir toplantı düzenleme taahhüdünde de bulunduğunu yazdı.

ANASTASİADİS DOHERTY İLE GÖRÜŞTÜ

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen A.Doherty ile dün bir araya geldiğini, bugün ise Rus Büyükelçi Stanislav Osadchiy ile görüşeceğini yazdı.

Gazete Anastasiadis’in, Güvenlik Konseyi’nin daimi beş üye ülke büyükelçilerle olan görüşmelerinin mart ayındaki yeni konferans ışığında gerçekleşmekte olduğunu da belirtti.

HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, dün Rum Devlet Televizyonu ve Radyosu’na (RIK) yaptığı açıklamada Türkiye’nin, Türk vatandaşlarına 4 özgürlük sağlanmasına ilişkin talebinin kabul edilemez olduğunu savundu.

Hristodulidis, AB sözleşmelerinin böyle bir şeye olanak tanımadığını, Türk talebinin Kıbrıs sorununun çözüm çerçevesinden çıktığını da ileri sürdü.

Türkiye’nin bu konuya verdiği önemin, olumsuz bir gelişmeyi teşkil ettiğini, çünkü Kıbrıslı Türklerle değil Türk vatandaşlarla ilgili yeni önkoşullar ortaya koyduğunu savunan Hristodulidis, yeni konferansa gerek olmadığı şeklindeki partilerin eleştirisini de yanıtladı.

Hristodulidis, eleştiri yapmanın anlamının bulunmadığını çünkü Garantiler ve Güvenlik konusunun görüşülmekte olduğunu belirtti.

New York Times gazetesinde yer alan, Güney Kıbrıs ile Moskova ilişkilerinde, Moskova’nın Kıbrıs sorununa ilişkin tavrı nedeniyle, sorunlar bulunduğuna ilişkin haberin sorulması üzerine Hristodulidis, bunun gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

STEFANU

Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununun iç boyutlarında askıda kalan konuları ele almaları için liderlere çağrıda bulundu.

Stefanu, bu konulara ilişkin görüş birliklerinin ve ilerlemenin sağlanması durumunda, bu gelişmenin Kıbrıs sorununun, Güvenlik ve Garantiler olan uluslararası boyutunun görüşülmesine yardımcı olacağını da belirtti.

PAPADOPULOS

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Londra’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerdeki stratejinin, “cömert hediyeler” olmaksızın, yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesine göre Papadopulos, iyimser olmasının mümkün olmadığını belirtti ve Cenevre konferansını başarısız olarak nitelendirdi.

Papadopulos ayrıca mart ayındaki konferansın diğerlerinin aynısı olacağını çünkü Türkiye tarafından çözüme ilişkin niyetin ortaya çıkmadığını öne sürdü.

KİPRİANU

Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Glafkos Klerides’in, 2003 yılında, Kıbrıs sorunu ve başkanlık seçimlerine ilişkin oynama girişiminde bulunduğu oyunu denemeye kalkmaması yönünde uyardı.

Kiprianu, başkanlık seçimlerine yönelik parti içi çalışmaların başlamasına karşın, Anastasiadis’e Kıbrıs sorununda destek vermeleri konusunda herhangi bir sorunlarının bulunmadığını belirtirken bunun iki önkoşula bağlı olduğunu da söyledi.

Kiprianu ilk önce Kıbrıs sorunundaki çalışmaların doğru gidişatta olması gerektiğini, ikinci olarak ise bu sürecin, başkanlık seçimlerine ilişkin çekişme konusunu teşkil etmemesi gerektiğini ifade etti.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARINA DA YER VERDİLER

Rum basını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhuriyet gazetesindeki söyleşisinin ikinci bölümündeki açıklamalarına da yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi “’KKTC’ Kıbrıs Türk Kurucu Devlete Dönüşecek” şeklinde verirken Alithia “İlhakın Hiç kimseye Faydası Yok” başlığını kullandı.

Haravgi gazetesi “Mülkiyette Anlaşmaya Yakın”, Simerini gazetesi ise “Haritaların Kilidi , Her Şey Sona Erince Açılacak” şeklinde haberi duyurdu.