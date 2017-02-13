Hristofyas: “S-300leri Rusya’nın hatırına hoş gördük”

Politis, Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ın yazdığı ve “Sessizleştirilen Tarih” ismiyle Türkçe’ye de tercüme edilen “Pos Anangi Yinete İstoria” (İhtiyaç Nasıl Tarih Olur) isimli kitabından S-300 füzeleri, “Kıbrıs sorunu –dönüşümlü başkanlık, Tasos Papadopulos ve 11 Temmuz 2011 Mari patlamasıyla ilgili Polis Poliviu araştırmasına ilişkin bölümleri” haber yaptı.

Haberini “S300leri Rusya’nın Hatırına Hoş Gördük” başlığıyla aktaran ve eski Rum Yönetimi Başkanı’nın, Rusya’nın S300lerin satımı konusunda kendilerine ısrarlı davrandığı iddialarına yer veren gazete, iki tam sayfasını ayırdığı kitaptan şu bölümleri birinci sayfasında öne çıkardı:

“-Moskova’dan döndüğümde partiye bilgi verdim ve S300lerin satın alımını hoş görmeye karar verdik. Hata mıydı? Hata olmadığına inanıyorum, çünkü Rusya silah sanayisinin çökmesi halinde emperyalizm dünya çapında mutlak hakim olacak ve bunu Kıbrıs da birlikte ödeyecekti.

-Sayın Polis Poliviu araştırmasının ortasında çalışma arkadaşım Stefanos Stefanu, Titos Hristofidis ve Hristos Hristofidi’yi telefonla arayıp ‘Sayın Başkan’a hiç endişelenmemesini söyleyin’ diyerek onları sakinleştirmeye özen gösterdi.

-Bürgenstock’ta çok kızdım ve kendisine ‘Bugün yıkım tarihi yazıyorsun. Başkan da bu çizgiyi izlediği için üzgünüm’ diyerek Tasos Conis’i azarladım.

-Tasos başlıca TV kanalı yöneticilerini çağırdı ve kendilerine ‘devirmek için Bürgenstock’a gidiyorum, sizden de destek istiyorum’ dedi.”