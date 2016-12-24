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HTKS, CAS çalışanlarına destek belirtti

HTKS, CAS çalışanlarına destek belirtti

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), CAS çalışanlarına destek belirtti.

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), CAS çalışanlarına destek belirtti.

HTKS Başkanı Cem Kapısız, sendika yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“CAS çalışanları, 2010 yılında KTHY’nın batmasıyla yapılan yeni düzenlemelerde mağdur olmaya başlamıştır. Bunun takibinde sürekli olarak bugüne kadar yapılan yeni düzenlemelerin faturası hep çalışana kesilmiştir.

Ne acıdır ki, hükümetler hep bu duruma seyirci kalmış, ısrarla ve her şeye rağmen üretmeye çalışan emekçilerin ezilmesine sırt dönmüştür. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de örgütlenip bir toplu iş sözleşmesi yapmak ve çalışma standartlarını belirlemek isteyen personel devlet ve yönetim kurulu eliyle faşizanca işten çıkarılmaktadır.

Çalışana ve emeğe yapılan bu haince saldırının sorumluları derhal istifa etmeli, işten durdurulan çalışan tekrar geri çağrılmalıdır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, emeğe yapılan bu saygısızlığa sırt döndükçe çalışanına ve devletin kurumlarına verdiği önemi gözler önüne sermektedir.

Çalışana yapılan bu hareket elbet sorumlularına geri dönecektir.”

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