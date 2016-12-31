“Hükümet eksik ödeme yapıyor”

Deniz Abidin

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Yeni Bakış’a 2016 yılını tarım sektörü açısından değerlendirerek, 2017 yılından beklentilerini anlattı. Kelle, yıl boyunca sektör olarak Toprak Ürünleri Kurumu ve Süt Ürünleri Kurumu üzerinden tartışmaların yaşandığına dikkat çekerek, yeni yılda da bu tartışmaların süreceğinin görüldüğünü kaydetti.

Kelle, üreticinin her zaman kurumlarına sahip çıkacağını ifade ederek, bu kurumların herhangi bir şekilde sekteye uğramasının ülkedeki tarımın sürdürülemez anlamına geleceğini, 2017 yılının tarım politikası açısından daha hareketli ve çetin geçeceğini belirtti.

Kelle, “Gününde ödenmeyen hiçbir desteğin üretici için anlamı yoktur. Bize daha fazla köstektir. O nedenle yeni yılda hükümetin ilk yapacağı adım tarımı destekleme şeklinin masaya yatırılması ve destekleme modeliyle birlikte bütçenin artırılmasıdır. Bununla birlikte renkli akaryakıta geçilmesi, hükümet bu konuda adım atmayacaksa da tarafımıza ödenen vergi ödemesinin tam yapılmasıdır. Bugün aldığımız akaryakıt desteği değil, verginin bize iadesidir. Bu iadeyi de hükümet bize eksik ödüyor” diye konuştu.

Kelle, ekim sezonunda kooperatifte yaşanan sıkıntıların yeni yılda yaşanmaması için birlik olarak birkaç öngörünün olduğunu belirterek, “üretici söz sahibi olmak istiyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaktır” dedi.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, 2016 yılının tarımda kurak bir yıl olmasının üreticiyi maddi olarak olumsuz etkilediğini belirterek, kuraklığın üretici kadar ülke genelini de sıkıntıya soktuğunun bilindiğini söyledi. Kelle, 2017 ekim yılının yağan yağışlarla birlikte kurak bir yıl olmayacağını ümit ettiklerini kaydetti. Kelle, tarım sektörünün 2016 yılında diğer yıllarda olduğu gibi sınıfta kaldığına dikkat çekerek, yılın sonuna gelinmesine rağmen kuraklık ödemelerinin Ocak ayına bırakılmasının üreticiye verilen değeri göstermekte olduğunu söyledi. Kelle, üretici destek anlamında yıl boyunca sıkıntılar yaşandığını belirterek, bütçe görüşmelerinde tarıma ayrılan bütçenin artırılmamasının hatta 10 milyon lira düşürülmesinin manidar olduğunu kaydetti. Kelle, 2017 yılının tarım sektörü açısından çetin geçeceğini söyledi.

“Üretici söz sahibi olmak istiyor”

2016 yılı boyunca sektör olarak Toprak Ürünleri Kurumu ve Süt Ürünleri Kurumu üzerinden tartışmaların yaşandığına dikkat çeken Kelle, yeni yılda da bu tartışmaların süreceğinin görüldüğünü kaydetti. Kelle, üreticinin her zaman kurumlarına sahip çıkacağını ifade ederek, bu kurumları kimseye peşkeş çektirmeyeceğini belirtti. Bu kurumların herhangi bir şekilde sekteye uğramasının ülkedeki tarımın sürdürülemez anlamına geleceğini söyleyen Kelle, 2017 yılının tarım politikası açısından daha hareketli bir yıl olacağını dile getirdi. Kelle, ekim sezonunda kooperatifte yaşanan sıkıntıların yeni yılda yaşanmaması için birkaç öngörünün olduğunu belirtti. Kelle, yönetim kurulu ile birlikte söz konusu sıkıntıları konuştuklarını, yerine getirilmediği takdirde bu sıkıntıların konuşulmaya başlanacağını söyledi. Kelle, “Üretici söz sahibi olmak istiyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaktır” dedi.

“2017 şimdiden sıkıntılı geçecek görünüyor”

Kelle, şunları söyledi, “Bütçeye konmayan ve renkli akaryakıt geleceği söylendiği takdirde gelmeyen bir akaryakıt parası vardır. Siyasilere son dakika yapılan baskılar neticesinde üreticiye bir buçuk milyon liralık akaryakıt desteği aktarılması, 2017 akaryakıt desteğinin ne zaman ödeneceğine yönelik bir açıklamanın gelmemesi bizleri tedirgin etmiştir. Bu yılın kurak bir yıl olması nedeniyle üretici sıkıntı içindedir. Politika yönünden ise hükümetin gerekli adımları atmaması bizleri daha fazla sıkıntıya sokmuştur. Yeni yılın en azından kurak bir yıl olmaması, siyaset yönünden ise sıkıntılı geçeceğinin bir göstergesidir”

Çiftçiler Birliği Başkanı Kelle, hükümetin üreticiye yapılan desteklerin yetersiz olduğunu bildiğini belirterek, gerçek anlamda tarımı masaya yatırarak destekleme modelini artırma yönünde fikir ortaya koyması gerektiğini söyledi.

“Destekler gününde ödenmeli”

Kelle, hükümetin sivil toplum örgütleriyle birlikte adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, desteklerin mutlaka gününde ödenmesi gerektiğini savundu. Kelle, şöyle devam etti, “Gününde ödenmeyen hiçbir desteğin üretici için anlamı yoktur. Bize daha fazla köstektir. O nedenle yeni yılda hükümetin ilk yapacağı adım tarımı destekleme şeklinin masaya yatırılması ve destekleme modeliyle birlikte bütçenin artırılmasıdır. Bununla birlikte renkli akaryakıta geçilmesi, hükümet bu konuda adım atmayacaksa da tarafımıza ödenen vergi ödemesinin tam yapılmasıdır. Bugün aldığımız akaryakıt desteği değil, verginin bize iadesidir. Bu iadeyi de hükümet bize eksik ödüyor”

“Hükümet orta ve uzun vadeli destek modellerini hayata geçirmeli”

Kelle, hayvancılık sektöründe yaşanan kuraklıktan dolayı gerek hayvan hastalıkları konusunda gerekse hayvancılığın desteklenmesi noktasında günü birlik çözümler ve desteklerle değil, tarımın tümünde bunun aynı olduğunu belirtti. Kelle, hükümetin sıkıştığı anda üreticiye bir refleks yaparak borçları ödemesinin destek anlamına gelmediğini söyledi. Hükümetin orta ve uzun vadeli destek modellerini hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizen Kelle, üreticinin yapacağı yatırımları uzun vadede önünde görmesi gerektiğini kaydetti. “Tüm bunların hepsi bir vizyondur” diyen Kelle, hükümetin tarım vizyonunu oluşturmak zorunda olduğunu belirtti. Kelle, aksi takdirde tarımdaki sıkıntıların giderek büyüyeceğini vurguladı. Kelle, “Hayat devam ediyor, nüfusumuz artıyor, üreticinin ihtiyaçları artıyor, ancak tarımı aynı yerde tutmak veya tutmaya çalışmak doğru değildir” diye konuştu.