Hükümette krize neden olan o isim konuştu: "Yasal hakkım vardı, başvurdum"

Çiğdem Aydın

Meclis Genel Kurulu’nun iki gündür toplanmasına engel çıkaran Sayıştay üyeliği koltuğuna kimin oturacağına ilişkin kavga devam ediyor.

CTP Milletvekili Birikim Özgür, emekliliğine 3 ay kalan bir ismin 200 bin TL daha fazla emekli maaşı alması için bu değişikliğin yapılmak istendiğine yönelik iddiası sonrasında kamuoyunda “Bu kişi kim?” sorusu gündeme geldi. Diyalog sözü edilen Sayıştay denetçisi Mehmet Ali Rıfkı’ya ulaştı.

Yaşanılan süreçten dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Rıfkı, “Bu benim yasal hakkım, başvurdum diye suçlu gösterilmeye çalışılıyorum” diyerek tepkisini ortaya koydu.

“Çok üzgünüm ben bunları hak etmedim hak edecek bir şey yapmadım. Yasal olarak zaten başvuru hakkım vardı. 28 yıldır görev yaptığım Sayıştaylık’ta üye olma hakkı bana tanındı ben de başvurdum. Suçum bu mu benim? Bana verileceği iddia edilen rakamlar doğru değil, tamamen düzmecedir. Ben 1 Ağustos itibariyle emekli olacağım ancak 5 ay daha bir kamu hizmetim var. Aday olmakla suçlu gösterilmeye çalışıldım. Bu münhal bir buçuk yıldır boş ve münhal yeni açıldı. Bir buçuk yıl önce açmadılarsa ve ben başvuru yaptıysam suçum nedir? Bu ilan zamanında açılmış olsaydı ben zaten şu anda 2 yıllık üye olacaktım. Ama benim emekliliğime 6 ay kala münhal açılırsa ve ben müracaat edersem yasal olarak hakkım olduğu için suç mu oldu?”

“Beni malzeme yapmanın anlamı nedir?

Mehmet Ali Rıfkı sözlerinin devamında şöyle konuştu:

“Çok üzgünüm gerçekten hak etmedim. Ben sadece aday oldum, isterlerse oy vermezler. Ben kimseyi zorlamadım, aday oldum onlar da oy verirler veya vermezler, kendi gönüllerine mantıklarına kalmış bir durum. Şimdi beni malzeme yapmanın anlamı nedir? 30 yıl bu devlete hizmet ettim, bir buçuk yıl Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde mukayyitlik yaptım, 1989 yılından beridir de Sayıştaylıktayım. Ne bir tayin aldım, ne bir terfi aldım ne de bir münhale katıldım! İstesem 30-40 yaşlarımda bana gelen teklifleri kabul edilip müşavir olurdum. Ben hep “denetim” dedim, “mesleğim” dedim, “çok şükür” dedim suçum bu herhalde.”

Birikim Özgür’ün sosyal medya paylaşımı

CTP Milletvekili Birikim Özgür sosyal medya paylaşımında isim vermeden durumu ortaya koymuş ve 200 bin TL’lik rakamı ortaya atmıştı. İşte o paylaşım:

“Bugün mecliste boş bir Sayıştay üyeliği için iki aday arasında seçim yapıldı. Genel Kurulda 44 milletvekili vardı. Adaylar 22-21 oy aldı ve bir oy da boş çıktı. Hiçbir aday çoğunluğu sağlayamadığı için oylama tekrarlanacak. Adayların kim olduklarından bağımsız olarak emekliliğine 3 ay kala bu göreve talip olan ve onun seçilmesi için oy kullanmış yirminin üzerinde milletvekili olan bir yapı ile karşı karşıyayız. Seçilirse emekli ikramiyesi en az 200 bin TL artacak. Aday olma ve oy verme gerekçeleri bu. Bu ülkede özveriye dayalı siyasi kamu görevliliği de özveriye dayalı kamu görevliliği de maalesef nostalji olmuş. Gerçekten çok üzülüyorum.”

Oğuz sürecin neden bu noktaya geldiğini anlattı

Konu Diyalog TV’de Güne Merhaba programında da gündeme geldi. UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, CTP’li Özgür’ün iddialarına yanıt verdi:

Oğuz, “Pazartesi günü bu konunun gündeme geleceği bize meclis tarafından bildirilmişti ancak Sn. Başbakanımız geçen hafta rahatsızdı ve bazı programlarını da iptal etmek zorunda kaldı. Pazartesi günü biz muhalefete dedik ki biz grup olarak bu konuyu değerlendirmek üzere toplanmak istiyoruz. Erteleyelim ve grup olarak bir karar alalım getirelim dedik. Gruplar arası mutabakat olması halinde önümüzdeki haftaya kalabilirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi biz bunu oylamaya gideceğiz deyince biz de oylamaya girdik ama bir grup kararı alamamıştık. Pazartesi günkü oylamada iki adaydan biri yeterli oyu alamadı ve oylama bir gün sonraya kaldı. Bizim yurt dışında olan Bakanlarımız var. Fikri Ataoğlu ve Sunat Atun yurt dışındaydı, bir bakanımız sağlık sorunundan dolayı mazeretli olarak yurt dışında bulunuyor. Denetleme günüydü bizim de grubumuz vardı ve bu sebepten dolayı uzadı. CTP, gelin seçimi yapalım olsun bitsin dediler, biz de grubumuzu yaparak o mutabakat kararını aldık meclis o yüzden toplanmadı” dedi.

Angolemli: Pazartesi hallolmazsa kriz olur

TDP’nin deneyimli milletvekili Hüseyin Angolemli ise sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğiyle ilgili olarak şunları söyledi: “Parlamento uzun süre bu konuyla ilgili toplanmazsa Cumhurbaşkanı olaya el koyar ve çözümlenmesi için arabuluculuk yapmaya çalışır. Fakat Pazartesi günü toplanacağını tahmin ediyorum. Bu iki gün nisap sorunu yaşanmasının nedeni UBP’nin bazı bakanlarının yurt dışında olması, Ünal Üstel Bey’in de rahatsızlık nedeniyle mazeretli oluşudur. Sayıları 25 şu anda yeterli değiller. Bana öyle geliyor ki kendi aralarında da bu üyelik meselesi yüzünden bir anlaşmazlık var ki grup kararı alınmaya çalışılıyor. Çünkü mecliste bize de gelmediler girelim ve erteleyelim diye bizimle bu konuyu hiç görüşmediler. DP’lilerle de sorun olduğunu düşünüyorum. Bu konuda Ahmet Kaşif ve Mustafa Arabacıoğlu meclise girdi, diğerleri yoktu. Bizim sayımız yetmediği için de meclisi açamadık. UBP kendi içinde anlaşırsa meclisi açar ve istediğini seçer. Anladığım kadarıyla Demokrat Parti kendileri ile hem fikir değil. En geç Pazartesi günü meclis açılır ve bu iş biter diye düşünüyorum. UBP Pazartesi de gelmezse hükümette de kriz var demektir.”