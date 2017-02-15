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Hükümetten geri vites!

Hükümetten geri vites!

Yarın başlayacağı açıklanan yeni mesai saatleri ertelendi.

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Yarın başlayacağı açıklanan yeni mesai saatleri ertelendi.

Kamuda yetkili sendikalar, Maliye Bakanlığında Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner ile bir araya geldi.

Yeni mesai uygulaması, 1 Mart 2017’ye kadar askıya alındı. 08.30’da başlanan mesai uygulamasına devam edilecek.

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