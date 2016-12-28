Hür-İş, Bay-Sen pankartlarının parçalanmasını kınadı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Ali Yeltekin, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının örgütlü sendikası Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (Bay-Sen), BRTK giriş kapısı önünde asılı duran pankartlarının parçalanmasını kınadı.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, konuyla ilgili açıklamasında, pankartların bazı kişilerce demokrasiye ve temel unsurlara uymayan bir şekilde kesici bir aletle parçalandığını belirtti.

Federasyon olarak olayı şiddetle kınadıklarını kaydeden Yeltekin, BRTK yönetimini konuyu aydınlatmaya davet etti.

Yeltekin, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde özel bir yeri olan bu güzide kurumumuzun yaşatılması için de mutlaka BRTK Yasasının geçirilmesi, iş barışının ve gelecek kaygısının ortadan kaldırılmasının başta hükümetin ve KKTC Meclisinin görevi olduğunu da hatırlatmakta fayda görüyoruz”