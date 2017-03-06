Hür-İş, Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek
Hür-İş Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek.
A+A-
Hür-İş Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek.
Hür-İş yayınladığı mesaja göre, 8 Mart’ta YDÜ’nün katkılarıyla Golden Tulip Otel’de gerçekleşecek seminerler; “Yaşam Sürecinde Kadın”, “Beslenme Sorunları ve Kuşaklar Arası Etkileşim”, “Bina İçi Havalandırma ve Ofis Ergonomisi” ile “İşyerinde Sağlıklı İletişim” konularını içerecek.
Hür-İş Başkanı Yakup Ö Latifoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, kadının, beden ve ruh sağlığıyla ilgili bilgilerinin en üst seviyede olması gerektiğine inandıklarını vurguladı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.