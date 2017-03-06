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Hür-İş, Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek

Hür-İş, Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek

Hür-İş Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek.

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Hür-İş Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bir dizi seminer düzenleyecek.

Hür-İş yayınladığı mesaja göre, 8 Mart’ta YDÜ’nün katkılarıyla Golden Tulip Otel’de gerçekleşecek seminerler; “Yaşam Sürecinde Kadın”, “Beslenme Sorunları ve Kuşaklar Arası Etkileşim”, “Bina İçi Havalandırma ve Ofis Ergonomisi” ile “İşyerinde Sağlıklı İletişim” konularını içerecek.

Hür-İş Başkanı Yakup Ö Latifoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, kadının, beden ve ruh sağlığıyla ilgili bilgilerinin en üst seviyede olması gerektiğine inandıklarını vurguladı.

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