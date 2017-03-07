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  3. Hür-İş’in kadın üyeleri Ankara’da Kadın Kurultayı’na katılacak
Hür-İş’in kadın üyeleri Ankara’da Kadın Kurultayı’na katılacak

Hür-İş’in kadın üyeleri Ankara’da Kadın Kurultayı’na katılacak

HÜR-İŞ Federasyonu’na bağlı sendikaların kadın üyelerinden oluşan bir grup, Türk Metal Sendikası’nın 7-10 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştireceği Kadın Kurultayı’na katılacak.

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HÜR-İŞ Federasyonu’na bağlı sendikaların kadın üyelerinden oluşan bir grup, Türk Metal Sendikası’nın 7-10 Mart tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştireceği Kadın Kurultayı’na katılacak.

HÜR-İŞ’ten yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek olan kurultayda emekçi kadınlar ile ilgili konular irdelenip bildiri sunulacak, sonuç bildirgesi okunacak.

Kadın üyeler bunun yanında Türk İş Konfederasyonu KKTC Temsilcisi Ahmet Çaluda ile birlikte çeşitli temaslarda bulunacak.

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