Hüsnü Mübarek'in tahliyesine karar verildi

Mısır Başsavcılığı’nın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in avukatı Ferid ed-Dib’in talebini değerlendirerek, Mübarek’in tahliyesine karar verdiği belirtildi.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Mübarek’in Cumhurbaşkanlığı Sarayı davasında çarptırıldığı 3 yıl hapis cezasını doldurmuş olması ve hakkında açılan diğer davalardan da beraat etmesinden dolayı tahliyesi kararlaştırıldı.

22 Aralık 2016 tarihinde yargıya bağlı İllegal Kazanç İdaresinin talebi gereği Mübarek’in ülke dışına çıkışının yasaklandığı aktarıldı.

Mübarek’in tahliye işlemlerinin ikamet adresinin bulunduğu, Kahire’nin Mısr el Cedide bölgesi karakolunda başlatıldığı duyuruldu.

Mısır yasaları gereği cezasını doldurarak hapisten çıkan mahkumlar, yaşadıkları bölgedeki karakola götürülerek oradan tahliye ediliyor. Ancak Mübarek için sağlık sorunları nedeniyle bu prosedürün uygulanmayacağı belirtildi.

Mısır 25 Ocak Devrimi’nin ardından 2011 yılı Nisan ayında gözaltına alınan Mübarek, Askeri Hastaneye konulmuştu.

Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle, müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırılan Mübarek, bir müddet Tura Hapishanesi’ne nakledilmişti. Ancak kısa bir süre sonra sağlık sorunları nedeniyle tekrar askeri hastaneye kaldırılmıştı.

Eski cumhurbaşkanları hakkındaki Mısır yasaları gereği, devletin Mübarek'e bir ev tahsis etmesi gerektiği belirtiliyor.