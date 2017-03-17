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Hyundai 1 milyon aracını geri çağıracak

Hyundai 1 milyon aracını geri çağıracak

Hyundai, ABD'de yaklaşık 1 milyon aracı servislere geri çağıracak.

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ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Hyundai Motor, emniyet kemerlerindeki arıza nedeniyle Sonata modeli 978 bin aracını servislere çağıracak. 

Geri çağırma kararı 2011-2014 döneminde ABD'de satılmış araçları kapsayacak.

Geri çağırmalar nisan ayında başlayacak 

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