Hyundai 1 milyon aracını geri çağıracak
Hyundai, ABD'de yaklaşık 1 milyon aracı servislere geri çağıracak.
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ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Hyundai Motor, emniyet kemerlerindeki arıza nedeniyle Sonata modeli 978 bin aracını servislere çağıracak.
Geri çağırma kararı 2011-2014 döneminde ABD'de satılmış araçları kapsayacak.
Geri çağırmalar nisan ayında başlayacak
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