Hyundai 1 milyon aracını geri çağıracak

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Hyundai Motor, emniyet kemerlerindeki arıza nedeniyle Sonata modeli 978 bin aracını servislere çağıracak.

Geri çağırma kararı 2011-2014 döneminde ABD'de satılmış araçları kapsayacak.

Geri çağırmalar nisan ayında başlayacak