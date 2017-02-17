Lefkoşa14 °C
  • UptownPark
  • Tatlı bağımlılığına dikkat
  • Bu 5 süper besin kiloya düşman
  • Telefonu satmadan önce ne yapmalı?
  • Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
  • Diyetisyenler sağlık için "makarna" yiyin dedi
  • Hapşırırken bunu sakın yapmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Ibrahimovic: "Indiana Jones gibiyim"
Ibrahimovic: "Indiana Jones gibiyim"

Ibrahimovic: "Indiana Jones gibiyim"

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Etienne'e karşı 3 golle maça damgasını vuran Manchester United'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, kendisini Indiana Jones'a benzetti.

A+A-

Manchester United'ın St. Etienne'i 3-0 mağlub ettiği karşılaşmanın ardından basına konuşan Ibrahimovic, "Gittiğim her yerde kazandım. Indiana Jones gibiyim" dedi.

​Her turnuvanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Zlatan, "Benim için her kupa çok değerli. Gittiğim her yerde hep bir şeyler kazandım. Bu yüzden burada da kazanabilirsem çok mutlu olurum. Beni tanıyan insanlar, birçok klüpte oynadığımı ve gittiğim her yerde elimden geleni yaptığımı biliyorlar" ifadelerinde bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.