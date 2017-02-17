Ibrahimovic: "Indiana Jones gibiyim"
UEFA Avrupa Ligi'nde St. Etienne'e karşı 3 golle maça damgasını vuran Manchester United'ın yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, kendisini Indiana Jones'a benzetti.
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Manchester United'ın St. Etienne'i 3-0 mağlub ettiği karşılaşmanın ardından basına konuşan Ibrahimovic, "Gittiğim her yerde kazandım. Indiana Jones gibiyim" dedi.
Her turnuvanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Zlatan, "Benim için her kupa çok değerli. Gittiğim her yerde hep bir şeyler kazandım. Bu yüzden burada da kazanabilirsem çok mutlu olurum. Beni tanıyan insanlar, birçok klüpte oynadığımı ve gittiğim her yerde elimden geleni yaptığımı biliyorlar" ifadelerinde bulundu.
"I'm like Indiana Jones."
Vintage Zlatan
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