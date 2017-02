Ibrahimovic: "Indiana Jones gibiyim"

Manchester United'ın St. Etienne'i 3-0 mağlub ettiği karşılaşmanın ardından basına konuşan Ibrahimovic, "Gittiğim her yerde kazandım. Indiana Jones gibiyim" dedi.

​Her turnuvanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Zlatan, "Benim için her kupa çok değerli. Gittiğim her yerde hep bir şeyler kazandım. Bu yüzden burada da kazanabilirsem çok mutlu olurum. Beni tanıyan insanlar, birçok klüpte oynadığımı ve gittiğim her yerde elimden geleni yaptığımı biliyorlar" ifadelerinde bulundu.