İçeceğine hap atıp, soydular

Suna Erden

Mersinli ünlü işadamı ve Akdeniz Ağaç ve Orman Ürünleri Üreticileri Derneği (AKOD) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Ciğer, tatil için geldiği KKTC’de tuzağa düşürülerek soyuldu. İşadamını tuzağı Rabia Kan, Nazan Yandak ve Mithat Can Çalık düşürürken plan ise şöyle yapıldı.26 yaşındaki Rabia Kan, işadamını Facebook’a ekleyip mesajlaşmaya başladı. Belirli aralıklarla KKTC’ye tatil için gelen Tarık Ciğer 3 Mart tarihinde de yine gezi amaçlı ülkeye geldi. Daha Türkiye’deyken Rabia Kan ile mesajlaşan işadamı gelir gelmez otele dahi yerleşmeden Rabia Kan ve kız arkadaşı Nazan Yandak ile buluştu.

ÖNCE MEYHANE SONRA CAFE

İki kadın zanlı, Tarık Ciğer’i önce meyhaneye götürüp içirdi daha sonra kahve içmek bahanesi ile götürdükleri cafede içeceğine ilaç atıp uyuşturdu. Aldığı ilacın etkisi ile sersemleşen işadamını araca bindirip yola koyulan iki zanlı suç ortaklarına haber vererek devreye soktu. Yandak, Kan ve Çalık Karşıyaka’da ıssız bir yerde baygın durumda olan işadamının 11 bin Dolar ile 3 bin 500 TL’sini çaldı. Cuma gecesi yaşanan olaydan sonra aranan zanlılar önceki gün tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlılar dün de Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

BİRİ OYALADI, DİĞERİ İLAÇ ATTI

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, zanlı Rabia Kan’ın Facebook’tan Tarık Ciğer’e mesaj attığını, buluşma teklif ettiğini, 3 Mart akşamı Rabia Kan, Nazan Yandak ve Tarık Ciğer’in bir araya gelip Girne’de bir meyhaneye gittiklerini söyledi.

Meyhaneden sonra iki kadın zanlının Tarık Ciğer’i yine Girne’de bulunan bir kafeye götürdüğünü kaydeden polis, zanlı Rabia Kan’ın Tarık Ciğer’i bir bahane bulup lavaboya götürdüğünü, bu esnada zanlı Nazan Yandak’ın Tarık Ciğer’in içeceğine tafil isimli hap şeklindeki ilaçtan 3-4 tane attığını anlattı. Polis, bir süre sonra Tarık Ciğer’in sersemlediğini, iki kadın zanlı ile Ciğer’in kafeden ayrıldıklarını ve Ciğer’in KKTC’de kullanmak için kiraladığı araç ile yola koyulduklarını açıkladı.

ARACA BİNDİRİP ISSIZ YERE GÖTÜRDÜLER

Polis, iki kadın zanlının suç ortakları olan Mithat Can Çalık’ı da telefonla arayıp bilgi verdiklerini, iki kadın zanlı ve zanlı Çalık’ın önlü arkalı bir şekilde Karşıyaka bölgesinde gittiklerini söyledi. Üç zanlının burada kendisinden geçen Tarık Ciğer’in üzerinde bulunan 11 bin dolar ile 3 bin 500 TL’yi, evrak çantasını ve valizini çaldıklarını açıkladı. Polis, zanlıların Tarık Ciğer’i araç içerisinde baygın bir şekilde bırakıp Çalık’ın aracıyla ayrıldıklarını ifade etti.

TUTUKLU KALACAKLAR

Polis, meydana gelen soygun olayının ardından başlatılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ve önceki gün gözaltına alındıklarını ifade ederek, çalınan para ve eşyaların ise henüz bulunamadığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme haklarında “Ağır veya hafif bir suç islemek için sersemletmek. Çalmak kastiyle adam kaçırma, gizli ittifak ve sirkat” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.