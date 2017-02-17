İçişleri Bakanı Evren: "Hükümetin önceliği İskele'ye üniversite"

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Kutlu Evren ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu gerçekleştirdikleri İskele ziyaretleri kapsamında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ve Milletvekili Hakan Dinçyürek’in yanı sıra her iki bakanlık yetkililerinin de hazır bulunduğu ziyaretin gündemini ise İskele’nin eksikleri arasında en öncelikli madde olan üniversite konusu oluşturdu.

EVREN: “HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ KONUSU İSKELE’YE ÜNİVERSİTE KAZANDIRILMASI OLMALI”

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Kutlu Evren, İskele’ye bir üniversite kazandırılmasının, hükümetin öncelikli konularından birisi olması gerektiğine dikkat çekti. Bu konuyla ilgili kendisinin de gerekli girişimleri başlatacağına dikkat çeken Evren, İskele’nin tarihi dokusu ve coğrafi konumunun önemine dikkat çekti.

SADIKOĞLU: “ÜNİVERSİTE KONUSUNDA ISRARLI VE KARARLIYIZ”

Her fırsatta, ‘İskele’nin yalnızca kağıt üzerinde İlçe olarak bırakıldığını söylediğine’ dikkat çeken İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise İskele’nin tam anlamıyla ilçe olana kadar çalışacaklarını söyledi. İskele’nin birçok eksiği bulunduğunu ancak bunların en önemlisinin ise üniversite olduğunu ifade eden Sadıkoğlu, bir üniversitenin İskele’ye kazandırılması konusunda ısrarlı ve kararlı olacaklarını da sözlerine ekledi.