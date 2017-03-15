İçişleri Bakanlığı’ndan, derneklere çağrı!

İçişleri Bakanlığı, derneklere çağrıda bulunarak, tüzüklerini en geç 30 Mayıs’a tarihine kadar yeni yasaya uygun hale getirmelerini istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni dernekler yasasının 17 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girdiği hatırlatılarak 30 Mayıs 2017 tarihine, kadar tüm dernek birlik ve cemiyet ve sair isimler altında kurulmuş ve tüzel kişiliği bulan derneklerin tüzüklerini yeni yasaya göre uyarlamak zorunda olunduğu belirtildi.

Açıklamada, tüzüklerini uyarlayıp teslim etmeyen dernek, birlik, cemiyet ve sair isimler altında kurulmuş tüzel kişiliklerin kendiliğinden fesh olacağı ve faaliyetlerine son verileceği vurgulandı.