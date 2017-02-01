İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün, UBP Milletvekili, Komite Başkanı Ahmet Kaşif başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan, Dr. Fazıl Küçük (Anısını Yaşatma) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahibi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber)” ve “Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Yönetim Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite, öneri ve tasarı ile ilgili çalışmaları bir sonraki toplantıda devam ettirecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı, Kaşif’in yanında, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ahmet Gülle, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin katılımıyla yapıldı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de katıldı.

Komite toplantısında davetli olarak Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, DAÜ-SEN, DAÜ-PERSEN, DAÜ-BİRSEN ve DAÜ Rektörlüğü’nden yetkililer yer aldı.