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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Meclis, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı”nı görüştü.

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Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Dr. Ahmet Kaşif başkanlığında toplanarak “Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite tasarıyı sonraki toplantıda ele almaya devam edecek.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Ahmet Kaşif yanında DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu ve CTP Milletvekili Erkut Şahali ile Başsavcılık, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’den yetkililer katıldı.

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