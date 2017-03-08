İdris: "Devletin parasıyla işsizler ordusu yaratılmamalıdır"

Özge Kizir

Kartal Harman’ın sunup yönettiği ‘Ayaküstü 1 Saat’ programının konuğu Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Asım İdris oldu.Programda ilk olarak erken seçimi değerlendiren İdris, “Öyle bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız ki hiçbir sorumluluk anlayışı yok. Eğitim veya sağlıkta hedef yok. Bazen iki ortak restleşirler. Yani garip şeyler yaşıyoruz” dedi.

“Yapacaksın ama bunu usulünde ve yolunda yapacaksın”

Güzelyurt hastanesi konusunda değerlendirmede bulunan İdris, sözlerine şöyle devam etti: “Yapacaksın ama bunu usulünde ve yolunda yapacaksın. Devletin görevi vatandaşı korumak ve değerlerine sahip çıkmaktır. Bizde durum tam tersidir. Güvensizlikler yaşanıyor.

“İlgili bakanlık Taşyapı’dan bunu aldı mı, alacak mı ne zaman alacak soruyoruz”

Örneğin havalimanını devrettik. Şuanda kar paylaşımının başlaması gerekir. Fakat bununla ilgili hiçbir bilgi yoktur. İlgili bakanlık Taşyapı’dan bunu aldı mı alacak mı ne zaman alacak soruyoruz. En büyük problem budur. Bu memleketin kaynakları kıttır. Siz bunu alacaksınız peşkeş mi çekeceksiniz? Ya da sahip çıkmayacak mısınız?

“LTB’de şuanda müthiş bir geri dönüşüm vardır”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde (LTB) şuanda müthiş bir geri dönüşüm vardır. Devlette bütün alacaklar toplanmalıdır. Çünkü bu para bu halkın malı ve değeridir. Mesela tanıtımda da geçen gün bir açıklama yapılıyor, üniversite öğrencileri için bursları ödeme gücümüz yoktur bu nedenle şuradanburadan kesme yapacağız dediler. Birazcık detayına bakmak gerekiyor. Bu bursları verirken kriterler nedir? Çok insana veriyorsun bu defa hak edenin payını düşürüyorsun.

“Devletin parasıyla işsizler ordusu yaratılmamalıdır”

Bunda yapılması gereken durumlardan biri öncelikle burslarla ilgili kriterleri değişeceksiniz. Bu memlekette okuyorsun ama mezun olunca iş bulamıyorsun. Devletin parasıyla işsizler ordusu yaratılmamalıdır. Avrupa’da da böyledir. Orada her okuyana geri ödeme karşılığında kredi alırlar. Gençler ekonomik özgürlüğüne ulaştığında bunu ödeyebiliyorlar. Böyle çağdaş bir sistem yaratabilirsin.”

“Lefkoşa’da önlemini alıyoruz”

Su konusunda açıklamada bulunan İdris,“Su konusu gündeme geldiğinde bizim komitemiz çok ciddi çalışmalar yaptı ve suyun maliyetini çok önceden söyledik. Burada bize çok kızdılar. Öyle fiyat mı olur dediler. Belediyelerimiz bunu altyapıyla idare edebilir demiştik. Şuanda fiilen bu görevi belediyeler yapıyor. Tahminlerimiz teker teker doğru çıkıyor. Bunların içinde sıkıntı yaşayan elbette vardır ama Lefkoşa’da önlemini alıyoruz” ifadesini kullandı.

“Toplum aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyor”

Erken seçim konusunda değerlendirmede bulunan İdris, “İnsanın gözünün içine baka baka çıkacak topluma çıkacak ve hodri meydan diyeceksin. İktidar partisi hodri meydan diyor. Ee hadi gidelim, o zaman bize değildir o zaman kime ortağına mı hodri meydan çekiyor? Meclisi açamayacak pozisyona geliyorsunuz. Toplum aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. İstihdamdır veya ihaledir yada başka bir şey halk bunu biliyor” dedi.

“Biz kültürel değerlerimizin veya doğal zenginliklerimize peşkeş çekilmesine karşıyız”

Düzenli bir imar planının yapılması gerektiğini vurgulayan İdris şöyle konuştu: “Herhangi bir yerle ilgili bir dedikodu çıktığında toplum bunun ne kadar mümkün olabileceğini düşünür. Bu aslında olanlar için nasıl çıkıyor, alışkanlıklar veya yönetim anlayışı vardır. Biz kültürel değerlerimizin veya doğal zenginliklerimize peşkeş çekilmesine karşıyız. Bugün hükümet kendine yakın olana verecek diye düşünmektense, imar planı yapılmalıdır.”