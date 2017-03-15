"İftira attılar"

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da Şenay Karafistan isimli kadının ikametgahının yatak odası içerisinden 3 yüzük, 1 kolye ve 1 erkek bileziği sirkat ettiği iddia edilen Cemile Karip isimli zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Raif Safa, zanlının 18 ve 20 Temmuz 2017 tarihleri arasında, Çanakkale bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde, Şenay Karafistan’ın yatak odası içerisinde bulunan 1 adet erkek bileziği, 1 adet kolye ve 3 adet yüzüğü sirkat ettiğini söyledi. Zanlının 13 Mart 2017 tarihinde tutuklandığını belirten Safa, zanlının evinde yapılan arama sonucunda kolye ile yüzüğün bulunduğunu ancak diğer emarelerin henüz aranmakta olduğunu söyledi. Safa, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

“Yemin ederim ben almadım”

Mahkemede söz alan zanlı, kendisine iftira atıldığını iddia ederek, “yemin ederim ben bir şey çalmadım” dedi. Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına izin ve emir verdi.