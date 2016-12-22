İğrenç bir düğün geleneği!
Çin'de son çekilen görüntüler ülkedeki düğün gelenklerinin ne kadar tuhaf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Oldukça rahatsızlık verici görüntüler bir kez daha Çin'den geldi. Bir düğünde erkek davetlielrin epey eğlendiği görülüyor. Kahkahalar içinde kalabalık bir grup erkek genç kadını aralarına alıp elleriyle taciz ediyor. Yerde uzanan kadının üstündekileri çıkarmaya çalışan adamlar kadının vücudunun her köşesini okşuyor. Gelenketn çok toplu cinsel taciz gibi görünen olayda nedimeye adeta saldıran adamlar elbisenini içine ellerini sokup kadının göğüslerine de dokunuyorlar. 12 Aralık'ta kaydedildiği bildirilen korkunç görüntüler internete yüklendiğinden beri 1.7 milyondna fazla kez görüntülendi.
22 Aralık 2016 Perşembe 17:01
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