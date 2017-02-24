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İğrenç olayda karar verildi

İğrenç olayda karar verildi

Gazimağusa’da 2014 yılında 16 yaşından küçük kız çocuğuna, ikametgahının yatak odası içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İmam Kazğan’ın cezası açıklandı.

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Gazimağusa’da 2014 yılında 16 yaşından küçük kız çocuğuna, ikametgahının yatak odası içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İmam Kazğan’ın cezası açıklandı.

16 yaşındaki kıza cinsel tecavüzde bulunmak suçundan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 69 yaşındaki İmam Kazğan 10 yıl hapse mahkum edildi

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