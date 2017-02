İhalelerde dönen dolapları açıkladı

Çiğdem Aydın

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, devlet ihalelerinde ‘Dönen Dolaplar’ konusunda şok ifşaatlarda bulundu. Diyalog’a konuşan Denktaş, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’e ağır suçlamalar getirirken, ihalelerde dönen dolaplar konusunda örnek verdi ve “Benden talep edildi... Kazanan firma versin üçer yüz; bir şeyler de bitsin bu iş diye... Bana söylendi daha kime söylenecek” dedi.

İhalelerde dönen dolaplarla ilgili somut bir örnek veren Denktaş “7 tane Müteahhit girerse 6 tanesi aslında daha girmeden ihaleyi kimin alacağını bilir. İhaleden elde edilen kazanç diğer beşe veya 6’ya dağıtılır bir kısmı da ihaleyi alan kişi alır” iddiasında bulundu.

Keşif bedelleri yüksek

Denktaş’ın açıklamaları söyle:

“Bu dolaplar yıllardır dönmektedir kimse konuşmuyor, kimse dokunmuyor, kimse ellemiyor böyle geldi böyle gitsin anlayışıyla devam etmekte idi. İhale Yasası’nın değiştirilmesi aslında buradan geliyor kimse dillendirmiyor bir Bakan çıktı ve siyasetçiye yönelik söylenen bir sözü ‘Kral Çıplaktır’ diyerek sistemin kendisine yönetti ve paparalar koptu. Dolap şudur yıllardan beridir bizim planlama inşaat dairemizin keşif bedelleri her zaman yüksektir yani 10 kuruşluk bir iş için çıkarılan bir keşif yüksek enflasyon döneminden alışılagelmiş bir iş olarak 10 liralık keşif 13 liraya oluyor o bedel üzerinden de ihaleye çıkılır. Keşif bedellerinin altında rakamlar verilir her zaman uzun süredir Müteahhitler Birliği Başkan ve çevresinin yaptığı nedir? Bunu da iddia ile söyleyim ki Baraka gibi gitsin onlar da bana dava açsın o zaman da Diyalog TV de söylediğim bir söz nedeniyle olmuştu. Neyse keşif bedelinin altında bazen de üstünde fiyatlar verilir ama 7 tane Müteahhit girerse 6 tanesi aslında daha girmeden ihaleyi kimin alacağını bilir ihaleden elde edilen kazanç diğer beşe veya 6’ya dağıtılır bir kısmı da ihaleyi alan kişi alır ve bu değişe değişe bu ülkede bu çark bu dolap yıllardan beridir yürütülür Sn.Gürcafer da bunun başındadır. Bu organizasyonu yapan kişidir kime isterse ona gider ihaleler encümen Müteahhitler Birliği’nin binasında toplanır dolayısıyla encümen sürekli Müteahhitler Birliği’nin baskısı altındadır. Müteahhitler Birliği Başkanı her dönemin adamıdır ve her dönem Bakanlıklarda Ulaştırma ve ilgili Bakanlıklarda neredeyse evi gibi girip çıkabilmektedir, orada söylediği kanun gibi uygulanmaktadır. Buna dur dedik diye biz şimdi suçlanmaktayız. Ben de diyorum ki istediğin kadar suçla ben komisyonun vermiş olduğu kararın arkasındayım. Bu yeni yasanın uygulanması ki bizden önceki hükümetler hazırladı ve geçirdi yürürlüğe girmiş olan bu yasanın pratikte ortaya çıkardığı zorluklar var mı var, eksikler var mı var ve benim elimi kolumu bağlar mı bağlar çünkü o yasaya göre hareket etmek zorundayım. 12 milyon keşif bedeli çıkmış bir ihalede yasanın bize emrettiği o büyüklükteki bir inşaatı daha önce yapmış olan Müteahhitler katılabilir o ihaleye diyor yasa Müteahhitler Birliği bastırıyor “Hayır toplamda o büyüklükte inşaat yapmış olan herkes girsin 16 bin 500 metrekarelik bir inşaattır yapacağımız 10 tane 165 metrekarelik inşaat da yapmış olan Müteahhit da katılsın diyor” Bu ev değil bir hastanedir yapacağımız gerekli ekipmanı bilgisi ve işçisi var mı 10 tane 160 metre kare inşaat yapmış olan müteahhidin?

Boykot girişimi?

“Yasa bir kerede yapmış olması gerekiyor diyor ve üstünde inşaat yapmış olan. 6 tane müteahhit var KKTC’de beyefendi boykot çağrısı yapıyor yasayı uygulayalım dediğimiz için ve 4 tanesi katılmıyor 2 si katılıyor ihale rakamı açıklandıktan sonra Müteahhitler Birliği diyor ki 11 milyon Tl çıktı ihale bedeli biz 9 buçuk verecektik diye ortaya çıkıyor beyefendi. O zaman katılsaydın da vereydin bayım diyoruz biz de.

Benden talep edildi yahu kazanan firma versin üçer yüz bir şeyler da bitsin bu iş diye bana, bana söylendi daha kime söylenecek. Arabuluculuk teklif ettiler benim önümde konuşuldu. Mali Polisi göreve çağırdım, Meclise araştırma talep ettim, kazanan firma mahkemeye verdi komisyon zaten haklı olduğunu söyledi bize göre tamamdır dedi yasaya göre iptal edilemeyeceği neredeyse fırça şeklinde komisyona söylendi. O mahkeme bitti şimdi açılan başka bir dava var Müteahhitler Birliği’nin açtırdığı dava var o dava da devam eder. O davada da komisyon gelecek kendisini savunacak suçlu bulursa bizi mahkeme neyse kayıp o suçu işleyenler bunu ödeyecek. Peki Mahkeme yine bizi haklı bulursa Müteahhitler Birliği Başkanı ki bu davaları açsınlar diye üyelerini zorlar kendisi ne yapacak?

Bana söylesin şu anda korumalarla şoförlerle dolaşan Müteahhitler Birliği Başkanı bana söylesin geliri neredendir, nereden ne kadar kazanç elde etti, vergi olarak ne ödüyor? Bunu Maliye Bakanı olarak görmek istiyorum. Şu anda o işin üzerine yürümüyorum bunlardan dolayıdır denmesin diye ama günü gelecek her şeyin. Her yıl açılan ihaleler ne kadarsa o kadar dolap döndü.”