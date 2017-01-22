İhmalin bedelini vatandaş ödüyor

Ahmet İkidereli

Girne’de yapılan altyapı çalışmalarının faturasını vatandaş ödüyor.

Dün Girne’de havanın yağışlı olması belediyenin yaptığı kazı alanlarının suyla dolmasına neden olurken, ilgili bölgelere herhangi bir uyarıcı levha konulmamasının faturası ise vatandaşa çıktı. “ Sulu çember” diye diye adlandırılan bölgede aracıyla seyahat eden bir vatandaş bir anda kendini önceden kazılmış ve yağışlar nedeniyle suyla kaplanmış çukurun içinde buldu.

Çevredekilerin yardımıyla aracını düştüğü yerden çıkaran vatandaş “Şimdi bu mağduriyetin faturasını kim ödeyecek” demekten kendini alıkoyamadı.