İhracı kaldırıldı, kokainle yakalandı

Devrim Demir

KKTC’de 2014 yılında “Dükkân açma”, “hırsızlık”, 2015 yılının Ocak ayında ise “başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçunu işleyen ve 2015 yılında çıkarıldığı mahkemeden firar eden 27 yaşındaki Savaş Boybay, önceki gece kokainle yakalandı.

Hırsızlık suçundan mahkum olduktan sonra cezasını ülkesinde çekmek için 2014’te ihraç edilen Boybay, sahte kimlikle yeniden ülkeye gelerek 2015 yılında başka suçlardan yakalanmıştı. Boybay’ın aleyhinde ihraç kararı çıkarılmış ancak bu karar da geçen ay Bakanlar Kurulu tarafından, “Ailesi burada yaşıyor” gerekçesiyle kaldırıldı.

Narkotik ekiplerinin önceki gece Girne’de Baldöken araç parkında gerçekleştirdiği operasyonda 3 gram kokain ile suçüstü yakalanan

Boybay, dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme Boybay aleyhinde 2 gün tutukluluk emri verdi.

Kaçmak isterken yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede zanlının kokain “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Mustafa Zor, zanlının önceki gece saat 22.00 sıralarında Girne’de Baldöken araç parkında gerçekleştirilen operasyonda polisi fark edince elindeki şeffaf naylonu atarak kaçmak istediğini,

zanlının makul güç kullanılarak tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan streç filime sarılı şeffaf naylon içinde 3 gram kokain ele geçirildiğini kaydetti.

Kokain’i 200 TL’ye aldı

Soruşturma memuru, zanlının sorgusunda kokaini, 200 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Zor, zanlı aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek olayla bağlantılı 1 kişinin daha arandığını, Boybay’ın 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Firar teşebbüsünde bulunmuştu

“Dükkân açma”, “sirkat”, “başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte Davranış ile kayıt temin etme” suçlarından yargılanmak üzere Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Haziran 2015’te yargıç huzuruna çıkarılan Savaş Boybay, mahkeme binasının alt kısmında bulunan hücreler kısmında, yanındaki polisi darp ederek kaçmaya teşebbüs etmişti. Firar teşebbüsünde bulunan Boybay, polisi darp ettikten sonra koşarak mahkeme binasından uzaklaşmış ve üzerindeki t­shirtü değiştirerek mahkeme binası yakınlarında bir aracın altına gizlenmişti.

Giriş yasağının kaldırılması Resmi Gazetede yayımlanmıştı

Savaş Boybay’ın KKTC’ye giriş yasağı Bakanlar Kurulu’nun 3 Ocak 2017 tarihli kararı ile kaldırılmıştı.

Bakanlar Kurulu kararı, 4 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanırken, kararda, “Bakanlar Kurulu, ‘Ev açma’ suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmış olup 27 Haziran 2014 tarihinde hakkında verilen tutuklama-ihraç emri uyarınca cezasını tamamlaması müteakip ihraç edilen 1990 Adıyaman doğumlu Savaş Boybay’ın yaşamlarını KKTC’de sürdüren ailesinin durumu dikkate alınarak aile birliğinin yeniden tesis edilmesine olanak sağlamak amacıyla KKTC’ye giriş yasağının kaldırılmasına karar verdi” ifadelerine yer verildi.