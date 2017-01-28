İhtiyaçlı aileleri sevindiren yardım

GIFA Holding, ilk Karpaz Bölgesi’nde yaşayan ihtiyaçlı ailelere yönelik başlattığı gıda yardımlarına devam ediyor. GIFA Holding dün Büyükkonuk ve civar köylerde yaşayan 200’ün üzerindeki ihtiyaçlı aileye temel gıda maddesi dağıttı.

Karpaz bölgesine geçtiğimiz ay yardım başlatan GIFA, diğer bölgelere de düzenli olarak yardımlarını sürdürüyor.

“İhtiyaçlı aileler tek tek tespit edilecek ”

GIFA Holding, yapacağı yardımın gerçek ihtiyaçlı ailelere gitmesi için hummalı çalışma başlattı. Karpaz bölgesine ilk yardımını yapan GIFA, bundan sonra düzenli olarak her ay ihtiyaçlı ailelere yardım yapmaya devam edecek.

İhtiyaçlı aileler memnun

Bu arada GIFA’nın söz konusu yardımları ihtiyaçlı ailelerin de yüzlerini güldürmeye başladı. Yardımı alan aileler GIFA Holding’in duyarlılığı karşısında teşekkürlerini sunarken, hükümet ve diğer işadamlarının da aynı titizliği göstermesi çağrısında bulundu.

Gıda yardımı Güzelyurt bölgesine de taşınıyor

Öte yandan, GIFA Holding, toplumsal duyarlılık çerçevesinde Karpaz bölgesine yaptığı aylık gıda yardımlarını Güzelyurt bölgesine de taşıdı. Bu bölgede, Kaplıca, Fazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Tuzluca, Yedikonuk olmak üzere pek çok bölgelerde ihtiyaçlı ailelere ulaşılarak yardım yapıldı. Bu yardımların her ay düzenli yapılması planlanırken, GIFA Holding’in yarın da Güzelyurt bölgesinde ihtiyaçlı ailelere ulaşarak gerekli yardımları yapacak.