İki bulgar polis UNFICYP’e dahil oldu

Bulgaristan’ın, iki polis üyesiyle, BM’nin Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne (UNFICYP) dahil olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Bulgaristan’ın da katılımıyla, UNFICYP’e destek veren ülke sayısının 14’e çıktığını yazdı.

Söz konusu iki Bulgar polis üyesinin, Ledra Palace’taki UNFICYP binasının girişine Bulgaristan bayrağının göndere çekilmesi törenin ardından, görevlerine başladıklarını yazan gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar ile Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Hristo Georgief’in törende konuşma yaptığını belirtti.

Habere göre Spehar törenin ardından, UNFICYP’te, Bulgaristan üyelerinin üstlendiği görevler hakkında Bulgaristan Büyükelçisi’ne bilgi verdi. ,