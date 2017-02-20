İki de Zeyna'ya takıldı

Devrim Demir

Ülkeye önceki gece Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isteyen üniversite öğrencisi Lübnan’lı 22 yaşındaki Naji Hemadi ve turist olarak bir günlüğüne gelen 30 yaşındaki Menderes Ekşi, detektör köpek Zeyna’ya takıldı.

Zeyna’nın tepki vermesi ile zanlıların üzerinde gerçekleşen aramada Hemadi’nin tasarrufunda 2 gram, Ekşi’nin giymekte olduğu pantolonun sol arka cebinde ise 3 gram ağırlığında hint keneviri ele geçirildi.

Yapılan ilk sorgulamada zanlılar işledikleri suçları itiraf ederken, tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Hücrede bekleyecekler

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Halil Dümenci mahkemede verdiği ifadesinde zanlıların önceki akşam saat 20.20 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmak isterken tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Halil Dümenci, Narkotik detektör köpeği Zeyna’nın tepki vermesi sonucu her iki zanlı üzerinde görevli polis ekipleri tarafından ayrı ayrı arama yapıldığını ifade tti.

Dümenci, zanlıların üzerinde toplam 5 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirterek, verdikleri ilk ifadelerinde işledikleri suçu itiraf ettiklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini dikkati çeken Dümenci, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.