İki kişi uyuşturucudan tutuklandı

Polis, Ziyamet-İskele anayolunda ve Ercan’da iki kişiyi uyuşturucudan tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, günün ilk dakikalarında Ziyamet-İskele anayolunda yapılan kontrolde, bir araçta yolcu olarak bulunan B.B.'nin (E-22) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

Dün ise, Ercan Havaalanından KKTC'ne giriş yapmakta olan S.S.’nin (E-30) üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 35 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı. S.S. tutuklandı.

HAYVAN HIRSIZLIĞI

Yenierenköy’de ayın ilk günü M.Z. (E-24), A.B. (E-29), İ.B. (E-27) ve B.B. (E-22) kimlikli kişiler, Erol Şarafat’a ait ağıl içerisinden 4 adet koyun ve 2 adet kuzuyu çaldı. Zanlılar tespit edilerek tutuklandı.