İki toplumlu antimilitarist yürüyüş yapılacak
Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin, 4 Mart’ta, “antimilitarist yürüyüş” düzenleyeceği bildirildi.
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Askersiz Lefkoşa İnisiyatifi’nin, 4 Mart’ta, “antimilitarist yürüyüş” düzenleyeceği bildirildi.
Politis gazetesi, bu yıl 12.’si gerçekleştirilecek yürüyüşün, KKTC saatiyle 15.00’de Sarayönü Meydanı’ndan, saat 16.00’da da Lokmacı Kapısı’ndan başlayacağını yazdı.
Haberde, yürüyüşün, bu yıl ikinci kez ortaklaşa yapılacağı belirtildi.
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