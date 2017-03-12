“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs” panel düzenleyecek

“İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Birleşik Kıbrıs”, Kıbrıs sorununda yaşanılan tıkanıklığı aşmak ve Kıbrıs’ta federal bir çözüme destek vermek üzere gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında panel düzenleyecek.

İnisiyatif adına açıklama yapan Okan Dağlı, “Barışı ararken gazeteci kalabilmek” isimli panelin 17 Mart Cuma akşamı Mağusa KÜKOM’da yer alacağını kaydetti.

Saat 20:00’de başlayacak olan panelde Rally Papageorgiou ve Aysu Basri Akter konuşacak.