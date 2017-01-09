İki Toplumlu Liderlere Destek Etkinliği yarın akşam 19.00’da Çetinkaya sahasında

Aralarında bazı siyasi partilerin de bulunduğu İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, yarın akşam ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, Lefkoşa’da ara bölgedeki Çetinkaya sahasında, KKTC saatiyle 19.00’da başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde etkinlikle ilgili yapılan basın toplantısında, tüm Kıbrıslılara, “10 Ocak’ta bir araya gelme ve ülkenin yeniden birleşmesi için sağduyu barış ve umudun ortak sesini duyurma yönünde” çağrı yapılmıştı.