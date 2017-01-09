Lefkoşa3 °C
  • Günde 8’den fazla tuvalete gidiyorsanız dikkat!
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • Galaxy S8'de beklenen 8 özellik!
  • Madison Beer yine büyüledi
  • Barış Gücü, foto muhabirlerine Yeşil Hat’tı gezdirdi
  • Tek göreviniz Instagram'a üç fotoğraf yüklemek
  • Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti kestaneye farklı dokunuşlar
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İki Toplumlu Liderlere Destek Etkinliği yarın akşam 19.00’da Çetinkaya sahasında
İki Toplumlu Liderlere Destek Etkinliği yarın akşam 19.00’da Çetinkaya sahasında

İki Toplumlu Liderlere Destek Etkinliği yarın akşam 19.00’da Çetinkaya sahasında

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, yarın akşam ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenleyecek.

A+A-

Aralarında bazı siyasi partilerin de bulunduğu İki Toplumlu Barış İnisiyatifi- Birleşik Kıbrıs Çözüm ve Barış Platformu, yarın akşam ara bölgede liderlere destek amacıyla iki toplumlu etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik, Lefkoşa’da ara bölgedeki Çetinkaya sahasında, KKTC saatiyle 19.00’da başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde etkinlikle ilgili yapılan basın toplantısında,  tüm Kıbrıslılara, “10 Ocak’ta bir araya gelme ve ülkenin yeniden birleşmesi için sağduyu barış ve umudun ortak sesini duyurma yönünde” çağrı yapılmıştı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.