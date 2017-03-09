İki toplumun gazetecileri Viyana'da

Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütlerinden temsilciler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin Viyana’da düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, Kıbrıs’ta basın özgürlüğü ve medyanın sorunlarıyla ilgili görüşler ortaya kondu, işbirliği alanları üzerinde duruldu.

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatović’in davetiyle gerçekleşen toplantıya Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden (KTGB) Başkan Sami Özuslu, Genel Sekreter Gizem Özgeç, serbest gazeteci Esra Aygın; Kıbrıs Gazeteciler Birliği (CJU) Başkanı Giorgios Frangos, Genel Sekreteri Christos Christofides ve Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Riris katıldı.

Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin ev sahipliğinde 7 Mart’ta Viyana’da gerçekleştirilen toplantıda Basın Özgürlüğü Temsilciliği’nin faaliyet alanı ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Katılımcılar, “doğru, adil, bağımsız ve sorumluluğa dayalı etik ilkelerin nasıl basın özgürlüğünü güçlendirirken, kamunun çoğulcu bilgiye ulaşımını geliştirebileceği, öz-denetimin bir yandan editoryal özgürlüğü korurken, diğer yandan basın kalitesini nasıl yükselteceği ve gazetecilerin medya organlarındaki kalite standartlarını artırarak basının güven ve itibar kazanmasına nasıl yardım edebileceği” konusunu tartıştı.

Toplantının, Basın Özgürlüğü Temsilcisi’nin yakın zamanda Kıbrıs’a yaptığı ziyaretin devamı olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

AGİT’İN AÇIKLAMASI

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilciliği, Kıbrıslı Türk ve Rum Gazeteciler Birlikleri’nin katılımıyla Viyana’da düzenlenen toplantı sonrasında bir açıklama yayımladı.

AGİT’in resmi web sitesinde www.osce.org/fom/303456 yer alan açıklamaya göre, demokratik süreçleri ilerletmede gazeteciler arasındaki işbirliğinin kritik rolünü vurgulayan AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatović, Viyana’da Kıbrıslı gazeteciler arasındaki yuvarlak masa toplantısının ilk ayağının açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mijatović, Şubat ayında Kıbrıs’ta gerçekleştirdikleri ilk toplantıdan sonra, iki topluluğu temsil eden gazetecileri ofislerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Dunja Mijatović “Bu toplantı, gazeteci ve blog yazarlarının adada karşılaştıkları zorlukları tespit etmemize yardımcı olurken, AGİT’in gazeteciliği güçlendirme konusunda nasıl yardım edebileceğini tartışmak için de bir platform sağladı“ dedi.

Mijatović, şöyle devam etti:

“Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıdan sonra, Kıbrıs’ta bu önemli zamanda kamuyu bilgilendirmede kaliteli gazeteciliğin rolü üzerine gerçekleştireceğimiz tartışmalarda bütün tarafların katılımını hedefleyen başka toplantıların da olacağına inanıyorum. Ofisimiz, bu önemli toplantılara platform sağlamaya ve Kıbrıs’a ifade ve basın özgürlüğünü güçlendirmede destek olmaya hazırdır”

ÖZUSLU: “TOPLANTI, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, KALİTELİ GAZETECİLİK KONULARINDA UFUK AÇICI OLDU”

KTGB Başkanı Sami Özuslu, AGİT’in davetiyle düzenlenen toplantının Kıbrıs’ta basın özgürlüğü, kaliteli gazetecilik ve basında yaşanan sorunların çözümü konularında ufuk açıcı olduğunu belirtti.

Özuslu, Kıbrıs Gazeteciler Birliği ile son derece uyumlu ve kararlı biçimde çalıştıklarını, AGİT’in desteğinin de önemli bir katalizör olduğunu vurguladı.

Sami Özuslu, toplantı sonrasında AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatović’e KTGB logolu tabak takdim etti.