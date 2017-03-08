İki toplumun kadınları yürüyüş gerçekleştirdi

Yılmaz Yakar

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu ile Güney Kıbrıs’tan bazı örgütler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş ve ortak miting düzenledi.

Lefkoşa’nın kuzeyinde “Kadınların Emeği Barışı Koruyacak” sloganıyla saat 17.15’te Dereboyu çemberinden Ledra Palas’a yürüyüş gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs’tan gelen örgütlerle Ledra Palas’ta Dayanışma Evi önünde birleşilerek ortak miting gerçekleştirildi.

Yürüyüş ve miting sırasında “Yaşasın Kadın Dayanışması”, “Kadınlara Özgürlük”, “Özgürlük Direnen Kadınlarla Gelecek”, “Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa”, “Barış, Kadın, Özgürlük”, “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” şeklinde sloganlar atıldı.

Pankartlarda ise “Kahkaha İsyanımız”, Alışın Kadınlar Sokakta”, “Kadınlar Olmadan Özgürlük Barış Eşitlik Olmaz”, “Kadın Emektir Geleceğe Yürümektir”, “Kızlar Barıştan Yana” ifadeleri dikkat çekti.

Etkinliğe, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Ahmet Gülle, Doğuş Derya, Fazilet Özdenefe, bazı sendika başkanları ve temsilcileri de destek verdi.

Türkçe ve Rumca şarkıların seslendirildiği mitingde ortak bildiri okunarak, Kıbrıs’ta barış isteği dile getirildi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformunu oluşturan bileşenler şunlar:

KTÖS, Feminist Atölye, Feminist Öğretmen İnisiyatifi, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, YKP-fem, Kuir Kıbrıs, CTP Kadın Örgütü, BKP Kadın Meclisi, Mülteci Hakları Derneği, MAGEM, MAKAMER, DAÜ-SEN, DAÜ-Bir-Sen, Tabipler Birliği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, KTAMS, Doğu ve Güneydoğulular Kültür Derneği, Lefkoşa Emekçi İnisiyatifi, Özgür Kadın Akademisi, Post Araştırma Enstitüsü, CTP Gençlik Örgütü, Dayanışma, KTOEÖS, Üretim Merkezi Kadın Komitesi TKP Yeni Güçler Dev-İş,

ÇAĞSEN

Etkinliğe Güney Kıbrıs’tan destek veren örgütler ise şöyle:

POGO Kadın Hareketi, PEO Kadın ve İşçi Memurlar Bürosu, Cinsiyetlerin Eşitliği Platformu, EDON Birleşik Demokratik Gençlik Örgütü, Tüm Kıbrıs Eşit Haklar Eşit Sorumluluklar Örgütü ,Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Aile İçi Şiddetle Mücadele Derneği, Rum Çiftçiler Birliği, İlerici Orta Öğretim Öğretmenler Hareketi, İlerici İlköğretim Öğretmenler Hareketi, Malların Açık Artırmayla Satılması Karşıtı Hareket, Ailenin Desteklenmesi Danışma Merkezi, Tüm Kıbrıs Barış Konseyi, Tek Ebeveynli Aileler Derneği, EKİSİ Emekliler Derneği, Tüm Kıbrıs Beş Çocuklu Aileler Derneği, İlerici Öğrenciler Hareketi, Rum Eşitlik, Destek ve Irkçılık Karşıtı Hareket, İki Toplumu Barış ve Yeniden Birleşme İnisiyatifi.