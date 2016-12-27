İkinci Bahar Projesi’nden hizmet alan üyelerine yeni yıl etkinliği düzenlendi

Girne Belediyesi İkinci Bahar Projesi’nden hizmet alan üyelerine yeni yıl etkinliği düzenledi.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Dome Hotel’de gerçekleşen etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyeleri ve 500’e yakın yaşlı katıldı.

Etkinlikte, yaşlı üyelere yemek ve hediyeler verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, İkinci Bahar Projesi üyeleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu bölgede savaş, iç savaş, mülteci hareketleri gibi sorunlar yaşandığı ve zor günlerden geçildiğine dikkat çeken Güngördü, ülkenin bu konuda şanslı bir yıl geçirdiğini söyledi.

Güngördü, 2017 yılının hoşgörü ve barış yılı olması dileğinde de bulundu.