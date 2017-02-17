İkinci günün heyecanı başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu 2. etabı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yarışa start vermesi ile başladı.

Bisiklet Turu’nun 2. Etabı bugün koşulacak ve 168.2 kilometre uzunluğunda olacak. “Mağusa Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başladı.

Yarış sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhında devam edecek ve Girne Kapısında son bulacak.

Saat 11:00'de başlayan yarış 1. Etabın tamamlanmasının ardından saat 15:30'da ödül töreni ile Girne Kapısı'nda son bulacak.

Yarış öncesi konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerçekleşen organizasyonun önemini değinerek, tüm sporculara başarılar diledi. Akıncı, yarışı birinci göğüslemek değil yarışmanın önemli olduğuna dikkat çekerek, sporculara seslenerek “Kuzey Kıbrıs'a hoşgeldiniz, başarılı bir yarış dilerim” dedi.

Çalan start düdüğü ile başlayan yarışın 15:30'da bitmesi bekleniyor.