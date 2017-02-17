İkinci günün yarışı tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık himayelerinde Başbakanlık Spor Dairesi’nin, Turizm Bakanlığı’nın ve diğer sponsorların katkıları ile KKTC'de bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak, aktif ve sağlıklı yaşamı özendirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve bisiklet turizminin başlatılmasına öncülük etmek amacı ile KKTC Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen, Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu İkincisinin ikinci etabı tamamlandı.

168.2 kilometre uzunluğunda olan Bisiklet Turu’nun 2. Etabı, “Mağusa Etabı”, Girne Kapısı’ndan başladı.

Yarış sırasıyla Lefkoşa, Mağusa, Boğaz, Geçitkale, Esentepe, Değirmenlik, Lefkoşa güzergâhında devam etti ve Girne Kapısında son buldu.

İTALYAN TAKIMI WILIER TRIESTINA SELLE'DEN JULEN AMEZQUETA ETAP BİRİNCİSİ GELDİ

168.2 kilometre uzunluğundaki etabı birinci tamamlayan İtalyan Takımı Wilier Triestina Selle takımından Julen Amezqueta Oldu.

Yarışı ikinci tamamlayan Wilier Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez olurken, üçüncü tamamlayan isim ise Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken oldu.

LİDER MAYOLAR BELİRLENDİ...

İkinci etap yarışının lider mayoları da belli oldu. Sarı Mayo (Genel Klasman Mayosu) ile Yeşil Mayo (Hız Mayosu) Torku Şeker Spor'dan Ahmet Örken'in olurken, Mavi Mayo (En İyi Yokuş mayosu) yine Torku Şeker Spor'dan Luca Chirico'nun oldu. Magenta Mayo'nun (Kıbrıs Güzellikleri Mayosu) sahibi ise Kolls Cycling Takımı'ndan Vitaliy Buts oldu.

Muhteşem bir organizasyon ile gerçekleştirilen etkinlikte birincilik ödülünü kazanan İtalyan Takımı Wilier Triestina Selle takımından Julen Amezqueta'ya, ödülünü TRT Spor Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin verdi.

Etabı ikinci tamamlayan Wilerer Triestina Selle takımından Cristian Rodriguez'e ödülünü Başbakanlık Spor Dairesi Müdür Muavini Mustafa Sütçü takdim etti.

Etabı üçüncü tamamlayan Torku Şeker Spor takımından Ahmet Örken ise ödülünü Lefkoşa Polis Müdürü Yüksel Öğmen'den aldı.

ÜÇÜNCÜ ETAP YARIN KOŞULACAK...

Bisiklet Turu’nun 3. Etabı 18 Şubat 2017 Cumartesi günü koşulacak ve 130 kilometre uzunluğunda olacak. “Güzelyurt-Girne Etabı” olarak isimlendirilen etap Girne Kapısı’ndan başlayacak.

YARINKİ ETKİNLİK PROGRAMI

18 Şubat 2017 Cumartesi

11.00 2. Uluslararası Bisiklet Turu / 3. Etap Yarış, Güzelyurt-Girne Etabı,

15.30 Ödül Töreni

TURUN SPONSORLARI

Başbakanlığın himayelerinde gerçekleştirilecek ve pek çok kurum - kuruluşun destek verdiği organizasyonun şu ana kadar mutabakata varılmış sponsorları; Başbakanlık Spor Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Meclis Başkanlığı, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Ulaştırma Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazi Mağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi, İskele Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Erülkü Süpermarker, Sun Rent a Car, Mr. Brown, Uludağ İçecek, Dörtgazi Lojistik, Köseoğlu Süpermarket, Pascucci, Kolan British Hospital, Akcan Bisiklet, Yusuf Paralik Pedal Power, Delta Bisiklet, Honda Motor, Yapım İnşaat, NorthernLand Construction, NHG Construction, İletişim Sponsoru Telsim, İkram Sponsoru Eziç Restorant, Ulaşım Sponsoru Türk Hava Yolları, Medya Sponsorları Demokrat Bakış, Detay, Diyalog, Güneş, Haberal Kıbrıslı, Halkın Sesi, Havadis, Kıbrıs, Kıbrıs Postası, Milliyet, Star Kıbrıs, Vatan, Volkan, Yeni Bakış Yenidüzen gazeteleri, Ada TV, BRT, Diyalog TV, Genç TV, Kıbrıs TV, Kanal T, Sim TV Televizyonları, Dance FM, Radyo Vatan, Radyo Güven, Radyo Juke radyoları, Gündem Kıbrıs, Haber Kıbrıs, Haberkktc ve Kıbrıs Manşet haber portalları ve Temedya Reklam Ajansı.